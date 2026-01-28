El Municipio avanza con la recuperación de espacios junto a la vía
El subsecretario de Protección Ciudadana, José Luis Napoleón Gambetta, explicó por Radio Salta que el municipio comenzó a intervenir en sectores linderos a la vía para integrarlos al uso urbano y mejorar la seguridad. Detalló que en calle Siria y la vía ya se ejecutaron tareas de limpieza, se pintó un mural y se colocaron bancos y canteros, y adelantó que también se sumará nueva iluminación.
En ese sentido, remarcó que el trabajo también requiere compromiso vecinal para cuidar los espacios recuperados y no arrojar basura, ya que además de afectar la higiene puede generar anegamientos cuando llueve por el taponamiento de desagües.
Por otro lado, señaló que hay diálogo con Trenes Argentinos y que se avanza en dos ejes: el mantenimiento de los espacios linderos y la gestión para abrir nuevos pasos a nivel. Indicó que uno de los más urgentes es para descomprimir el cruce de Arenales, con la posibilidad de habilitar una alternativa cercana y ordenar mejor la circulación.