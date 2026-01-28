El Municipio avanza con la recuperación de espacios junto a la vía

En ese sentido, remarcó que el trabajo también requiere compromiso vecinal para cuidar los espacios recuperados y no arrojar basura, ya que además de afectar la higiene puede generar anegamientos cuando llueve por el taponamiento de desagües.

Por otro lado, señaló que hay diálogo con Trenes Argentinos y que se avanza en dos ejes: el mantenimiento de los espacios linderos y la gestión para abrir nuevos pasos a nivel. Indicó que uno de los más urgentes es para descomprimir el cruce de Arenales, con la posibilidad de habilitar una alternativa cercana y ordenar mejor la circulación.