San Lorenzo abre su temporada con corsos y una agenda de verano para toda la familia El director de Turismo de San Lorenzo, Diego Amante, contó por Radio Salta que ya comenzó el Corso de la Familia y destacó el clima festivo en la localidad. Señaló que San Lorenzo dejó de ser solo un lugar “de paso” y hoy ofrece una propuesta turística más amplia, con polo gastronómico, paseos y múltiples actividades de naturaleza para vecinos y visitantes.