San Lorenzo abre su temporada con corsos y una agenda de verano para toda la familia

El director de Turismo de San Lorenzo, Diego Amante, contó por Radio Salta que ya comenzó el Corso de la Familia y destacó el clima festivo en la localidad. Señaló que San Lorenzo dejó de ser solo un lugar “de paso” y hoy ofrece una propuesta turística más amplia, con polo gastronómico, paseos y múltiples actividades de naturaleza para vecinos y visitantes.

28 / 01 / 2026

 

Amante adelantó que la agenda seguirá con propuestas culturales y recreativas durante las próximas semanas: mencionó la Peña Carnavalera prevista para el 14 de febrero y la “Búsqueda del Tesoro” en la Loma Balcón el sábado 31, una actividad pensada para jóvenes y familias que también busca poner en valor la historia del lugar. Remarcó que el cronograma completo se difunde por los canales oficiales de turismo del municipio.

