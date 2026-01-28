Campo Quijano lanza “Verano Andino 2026” con carnaval, talleres y propuestas turísticas El emprendedor turístico René Ramos contó por Radio Salta que se puso en marcha “Campo Quijano se reactiva: Verano Andino 2026”, un programa de actividades para enero, febrero y marzo que toma al carnaval como eje. Explicó que no se presentó un calendario cerrado, sino el inicio de un proceso impulsado por el sector privado para fortalecer la agenda turística del municipio, con encuentros culturales, propuestas gastronómicas y talleres para niños vinculados a tradiciones como la copla.