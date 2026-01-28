 imagen

Corte de Justicia: piden completar publicaciones

El diputado provincial José Gauffin dijo por Radio Salta que pidió al Ministerio de Gobierno y Justicia que el proceso participativo para cubrir cargos en la Corte cumpla la Ley 8311 y tenga máxima publicidad. Señaló que las postulaciones deben difundirse en todos los sitios previstos y que, si faltan publicaciones, el plazo de 15 días para que la ciudadanía apoye u objete debería correr desde la última difusión efectiva.

Salta Hoy

28 / 01 / 2026

 

