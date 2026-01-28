Temporada floja en Salta: la gastronomía advierte caída de turistas y consumo
El empresario gastronómico Guillermo Márquez Zavalía señaló que diciembre fue un mes “malo” y que la primera quincena de enero tuvo muy poco movimiento turístico, lo que impactó de lleno en el sector. Indicó que las ventas bajaron con fuerza en restaurantes y que muchos tuvieron que achicar personal, en un contexto que describió como preocupante para la actividad.
Salta Hoy
28 / 01 / 2026
Además, sostuvo que Salta está perdiendo estadía frente a otros destinos del NOA y que gran parte de los visitantes termina viajando hacia Jujuy. Planteó que hace falta una estrategia sostenida de promoción y presencia en mercados claves para recuperar flujo turístico, y advirtió que la situación también se siente en el comercio del centro, con menor consumo.
Por último, remarcó que la baja del turismo repercute en toda la cadena hotelería, gastronomía y comercios y mencionó que el turismo internacional aún no se recupera como antes, por lo que pidió medidas y acciones concretas para acompañar al sector.