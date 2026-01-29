La ciudad de Salta vivirá el 4to Concurso de la Pizza Se trata de una iniciativa de la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, para incentivar el desarrollo gastronómico local y acompañar a los emprendedores de la actividad.El Secretario de Turismo de la Municipalidad, Fernando García Soria expresó que "con esta iniciativa buscan generar mayor actividades en la gastronomía y trabajar en forma conjunta con el sector". Las actividades comenzarán desde el 3 al 9 de febrero (Día Internacional de la Pizza) y las inscripciones para las pizzerías serán hasta el 2 de febrero.