 imagen

Salud Pública y Justicia articulan atención en salud mental para familias

El encuentro se centró en las necesidades del Programa de Coordinación de Parentalidad, el cual asiste a grupos familiares inmersos en situaciones de alta conflictividad donde la integridad emocional de niños, niñas y adolescentes se encuentra en riesgo crítico.

Salta Hoy

29 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La directora de Coordinación de Parentalidad, Dra. Mariela Rodríguez Zoni, expresó que "la reunión que mantuvo con el ministro de Salud Pública y la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli fue para definir lineamientos de trabajo conjunto enfocados en la salud mental de familias judicializadas".

Con respecto a los tratamientos terapéuticos, la Dra. Mariela Rodriguez Soni indicó que "la pregunta te ayuda a conocerte más y a mejorarte".  

Para finalizar, la directora de Coordinación de Parentalidad enfatizó que "la falta de una intervención oportuna deriva en "adultos rotos" provocando disfunciones psicosociales graves . 

Para información y asesoramiento la Dirección de Parentalidad y Programas Especiales de Salta se ubica en calle Santiago del Estero N° 2291 - Oficina 07, Salta Capital (C.P. 4400), dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia. Interviene en casos judicializados para promover la coparentalidad y proteger derechos de niños/adolescentes. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO