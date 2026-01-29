Salud Pública y Justicia articulan atención en salud mental para familias
El encuentro se centró en las necesidades del Programa de Coordinación de Parentalidad, el cual asiste a grupos familiares inmersos en situaciones de alta conflictividad donde la integridad emocional de niños, niñas y adolescentes se encuentra en riesgo crítico.
Salta Hoy
29 / 01 / 2026
La directora de Coordinación de Parentalidad, Dra. Mariela Rodríguez Zoni, expresó que "la reunión que mantuvo con el ministro de Salud Pública y la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli fue para definir lineamientos de trabajo conjunto enfocados en la salud mental de familias judicializadas".
Con respecto a los tratamientos terapéuticos, la Dra. Mariela Rodriguez Soni indicó que "la pregunta te ayuda a conocerte más y a mejorarte".
Para finalizar, la directora de Coordinación de Parentalidad enfatizó que "la falta de una intervención oportuna deriva en "adultos rotos" provocando disfunciones psicosociales graves .
Para información y asesoramiento la Dirección de Parentalidad y Programas Especiales de Salta se ubica en calle Santiago del Estero N° 2291 - Oficina 07, Salta Capital (C.P. 4400), dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia. Interviene en casos judicializados para promover la coparentalidad y proteger derechos de niños/adolescentes.