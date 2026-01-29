Vecinos de zona norte reclaman la falta de agua Desde hace unos días no cuenta con el servicio y afecta a gran parte de la zona (Vaqueros, La Caldera y parte de la capital). El senador provincial por La Caldera, Daniel Moreno, comentó que esta situación se debe a "que se rompieron unos caños del acueducto y estamos a la espera de que lleguen los mismos desde Buenos Aires. Con respecto a los plazos de reposición, Moreno indicó que "en un día se realiza la obra y se empieza a llevar el agua. Esta situación se debió a que el río trajo mucho sedimento y provocó que las piedras choquen en los caños".