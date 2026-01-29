 imagen

El Ministerio de Salud coordina acciones contra el dengue

Las medidas acordadas incluyen el refuerzo de insumos, la intensificación del control del mosquito y la asistencia directa a los pacientes. Las autoridades destacaron que la vigilancia activa permitió contener la situación sanitaria y remarcaron la importancia del compromiso comunitario para sostener los avances. El ministro de Salud Pública, Dr. Federico Mangione, señaló "que están trabajando fuertemente para tener los números bajo del dengue y le agradezco a los intendentes y diferentes legisladores por el trabajo"

Salta Hoy

29 / 01 / 2026

 

Con respecto a los descacharrados, Mangione indicó que "no es solo descacharrados sino también está la localización de los pozos ciegos y a la vez se está enseñando la utilización de los herbicidas".

En cuanto a la distribución de la vacunas, el Ministro de Salud expresó que las "vacunas se están colocando en un grupo etario de 15 a 39 años y donde están muy complicados".

Ante la ausencia de médicos en algunos centros de salud, Mangione comentó que "detectó a varios médicos que no cumplían con su trabajo y acá con esa situación nos vamos a poner firme porque le pagamos un sueldo".

