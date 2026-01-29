Sáenz exigió a Nación sanciones y mayores controles a Transnoa El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con el secretario nacional Daniel González para denunciar una “negligencia severa” de Transnoa tras los cortes de energía que dejaron sin suministro a más de 600 mil hogares de Salta y Jujuy por más de siete horas. Junto a la senadora Flavia Royón, entregó una denuncia administrativa presentada por los entes reguladores de ambas provincias y reclamó que el ENRE audite las inversiones, aplique sanciones y exija una base operativa eficiente para responder ante emergencias. Según el planteo, la falla se originó en líneas de alta tensión bajo control nacional y la empresa demoró en enviar personal durante una contingencia climática vinculada a la crecida del río San Francisco.