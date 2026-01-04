El Consejo de Seguridad de la ONU tratará de urgencia la intervención militar en Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia este lunes para analizar la legalidad del operativo militar llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela, en medio de una creciente tensión diplomática internacional. La sesión fue solicitada por Colombia, con el respaldo de China y Rusia, y se centrará en el impacto de la intervención sobre la soberanía venezolana y el respeto a la Carta fundacional de la ONU.

La convocatoria se produce luego de que el secretario general del organismo, António Guterres, advirtiera que la denominada operación “Resolución Absoluta” podría sentar “un precedente peligroso” para el orden internacional, al implicar el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano.

El debate se dará en un clima de máxima tensión política, agravado por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos dirigirá Venezuela “hasta que se concrete una transición segura, adecuada y juiciosa”, una afirmación que encendió alarmas en distintos bloques diplomáticos.

Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que Washington busca imponer una “guerra colonial” con el objetivo de apropiarse de las mayores reservas de petróleo del mundo y establecer un “gobierno títere” alineado con sus intereses estratégicos.

En contraste, la representación de Estados Unidos ante el organismo rechazó de plano las acusaciones de cambio de régimen y defendió la captura de Nicolás Maduro como parte de un proceso judicial internacional. “Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia”, afirmó el embajador Mike Waltz a través de sus redes sociales, al calificar al exmandatario venezolano como un dictador ilegítimo al frente de una organización narcoterrorista.

La reunión del lunes será la tercera en apenas tres meses dedicada a la crisis venezolana dentro del Consejo de Seguridad. En encuentros previos, Washington había intentado justificar su despliegue naval en el Caribe apelando al derecho de legítima defensa, aunque esta vez la magnitud de la intervención terrestre y aérea generó una preocupación generalizada en la Secretaría General de la ONU.

Fuentes diplomáticas anticipan un duro cruce de acusaciones y posibles vetos entre las potencias que integran el órgano máximo de seguridad internacional