El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro

El papa León XIV expresó este domingo su profunda preocupación por la situación en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y reclamó el respeto a la soberanía del país, al tiempo que pidió evitar una escalada de violencia. “El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración”, afirmó el pontífice.

Durante el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico, el Papa instó a todas las partes involucradas a abandonar el camino de la confrontación y a trabajar por una salida basada en la justicia, la estabilidad y el respeto irrestricto al marco constitucional. En ese sentido, fue categórico al señalar que deben garantizarse la soberanía nacional y el Estado de Derecho consagrado en la Constitución venezolana.

Desde la ventana que da a la Plaza de San Pedro, León XIV también realizó un llamado especial a la protección de los derechos humanos y civiles, con particular énfasis en los sectores más vulnerables, duramente afectados por la crisis económica y social que atraviesa el país. Además, pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto por el futuro de la nación caribeña.

La postura del pontífice se enmarca en la línea de cautela, diálogo y diplomacia que ha caracterizado su pontificado desde su elección en mayo pasado. En diciembre, durante el vuelo de regreso de una visita oficial al Líbano, León XIV ya había tomado distancia de las amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump, al sostener que “siempre es mejor buscar caminos de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero evitando la violencia”.