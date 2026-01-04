La cárcel de Maduro: un “infierno” donde estuvieron El Chapo y Diddy Combs

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, la prisión federal donde se encuentra alojado Nicolás Maduro, es uno de los penales más temidos de Estados Unidos. Conocido incluso por exreclusos y organismos de derechos humanos como un verdadero “infierno en la Tierra”, el lugar arrastra un largo historial de denuncias por condiciones inhumanas, violencia interna y graves fallas estructurales.

Allí fue trasladado el mandatario venezolano tras su llegada a Nueva York, quedando recluido en el mismo complejo que albergó a algunas de las figuras más peligrosas y mediáticas del crimen global, como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Actualmente, el MDC de Brooklyn aloja a cerca de 1.200 detenidos en espera de juicio, entre ellos el rapero Sean “Diddy” Combs y el presunto líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, lo que refuerza la fama del penal como un espacio reservado para casos de máxima sensibilidad judicial y política.

Un historial de presos “célebres”

La lista de internos que pasaron por el MDC es extensa y alarmante:

Narcotráfico y poder político: además de “El Chapo” y “El Mayo” Zambada, estuvieron detenidos el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna , quien denunció haber presenciado apuñalamientos y homicidios dentro del penal.

El caso Epstein: Ghislaine Maxwell , condenada por su rol como cómplice de Jeffrey Epstein, calificó su estadía como “inhumana, cruel y degradante”, y llegó a comparar su celda con la de Hannibal Lecter .

Casos recientes: en 2024 se sumó Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

Condiciones extremas de detención

Las descripciones sobre la vida cotidiana dentro del MDC de Brooklyn coinciden en un punto: la dureza extrema. El exabogado y asesor de Donald Trump, Michael Cohen, quien estuvo preso allí en 2020, definió el penal como “repugnante”. Según su testimonio, los detenidos duermen en camas de acero, con colchones de apenas cuatro centímetros, sin almohadas y en celdas reducidas de aproximadamente 2,5 por 3 metros.

El penal fue escenario de una de sus crisis más graves en 2019, cuando una falla general dejó a los internos siete días sin electricidad ni calefacción, en pleno invierno neoyorquino y con temperaturas que alcanzaron los 15 grados bajo cero. El episodio derivó en demandas colectivas y una posterior indemnización millonaria por parte del Estado.

Un penal bajo la lupa

El MDC de Brooklyn es una prisión federal de seguridad administrativa, destinada a detenidos que aún no han sido condenados. Sin embargo, organizaciones civiles y exinternos denuncian desde hace años falta de personal, acceso limitado a atención médica, violencia entre presos y deficiencias estructurales graves.