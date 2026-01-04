“Venezuela no estás sola”: convocan a una movilización en el Obelisco

La organización Alianza por Venezuela convocó a una movilización urgente para este domingo en el Obelisco porteño, bajo el lema “Venezuela no estás sola”. La concentración está prevista para las 15 horas y apunta a reunir a la comunidad venezolana residente en Argentina tras los acontecimientos históricos que derivaron en la captura de Nicolás Maduro.

La convocatoria comenzó a circular con fuerza en redes sociales, acompañada por imágenes de marchas anteriores colmadas de banderas venezolanas. Desde la organización señalaron que el objetivo de la movilización es expresar apoyo al proceso de transición política en Venezuela y acompañar, desde el exterior, un momento considerado clave para el futuro del país.

Argentina alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas de la región. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones y estimaciones de organizaciones civiles, en el país residen actualmente más de 220.000 venezolanos, convirtiéndose en una de las corrientes migratorias más relevantes de la última década. La mayoría se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se espera una participación masiva en la convocatoria de este domingo.