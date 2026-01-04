Convocan en Salta a una nueva marcha por la situación en Venezuela este domingo

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, se anunció una nueva concentración en la ciudad de Salta en respaldo a la situación que atraviesa Venezuela. La movilización se realizará el domingo 4 de enero, a las 16, en la plazoleta de Bolívar, en pleno centro de la capital provincial.

La iniciativa convoca tanto a la comunidad venezolana residente en Salta como a vecinos y organizaciones que acompañan el reclamo. Bajo la consigna “¡Venezuela, está pasando!”, el mensaje apunta a expresar apoyo al proceso de transición política y al pedido de libertad en el país caribeño, en un contexto regional atravesado por una fuerte tensión política y social.

El llamado busca visibilizar la situación venezolana a través de una manifestación pública en un espacio céntrico y simbólico de la ciudad. Hasta el momento, los organizadores no brindaron precisiones sobre el formato de la actividad ni confirmaron la participación de referentes políticos o sociales, aunque adelantaron que se tratará de una convocatoria pacífica y abierta al público.