EDESA trabaja para restablecer el servicio tras tormentas y caída de árboles

En el marco de la alerta meteorológica vigente por tormentas fuertes, EDESA informó que durante las últimas horas se registraron interrupciones en el suministro eléctrico en diversas localidades de la provincia como consecuencia de la caída de árboles que afectaron estructuras del sistema eléctrico.

Las zonas alcanzadas incluyen Santa María, Hito 1, La Puntana, La Curvita, Aguaray, Embarcación, sectores de Orán, barrios de la ciudad de Salta Capital, Rosario de Lerma, Campo Quijano, San Agustín y áreas aledañas. Ante esta situación, cuadrillas técnicas de la empresa se desplegaron en el territorio para atender las contingencias y avanzar con las tareas de reparación.

Desde la distribuidora señalaron que el servicio se está normalizando de manera progresiva en los sectores afectados, aunque los equipos continúan trabajando para restablecer el suministro en su totalidad lo antes posible. Asimismo, advirtieron que para lo que resta de la jornada se mantiene la alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia, por lo que no se descarta que puedan producirse nuevas interrupciones.

En este contexto, EDESA difundió una serie de recomendaciones de seguridad para la comunidad. Se solicita cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general si ingresa agua al hogar, evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas, no intentar retirar objetos caídos sobre líneas aéreas de energía, y procurar no circular por calles anegadas.