Nicolás Maduro ya se encuentra detenido en Nueva York y será juzgado por narcotráfico

El presidente venezolano Nicolás Maduro ya se encuentra bajo custodia de la Justicia de Estados Unidos en una cárcel federal de Nueva York, donde enfrentará un proceso judicial por narcotráfico y narcoterrorismo, según confirmaron fuentes oficiales y medios internacionales con base en Washington.

Maduro arribó anoche a territorio estadounidense tras ser trasladado desde Venezuela en un avión militar Boeing 757, que aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, una instalación de uso militar ubicada al norte del estado de Nueva York. El operativo se realizó bajo extremas medidas de seguridad y fue registrado por el propio gobierno estadounidense.

El mandatario descendió esposado de la aeronave cerca de las 18.30, hora argentina, aunque lo hizo aproximadamente una hora después del aterrizaje. Estaba acompañado por su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron custodiados por agentes del FBI y la DEA. Según las imágenes difundidas, Maduro vestía la misma ropa con la que fue detenido en Caracas —un conjunto deportivo gris— y tenía los ojos cubiertos al momento del descenso.

Tras su llegada, fue trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center, una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanece detenido. En paralelo, agentes de la DEA coordinaron el traslado de Maduro y Flores hacia un helipuerto en el centro de Manhattan, como parte del protocolo judicial.

Maduro enfrenta una acusación sustitutiva presentada ante la Justicia federal del Distrito Sur de Nueva York, que retoma y amplía los cargos formulados originalmente en 2020. Entre los delitos imputados figuran conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la conspiración para utilizarlos contra intereses estadounidenses. La causa está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba el expediente desde su apertura hace cinco años.

Cartel de los Soles

La acusación, basada en una extensa investigación de la DEA, señala a Maduro como uno de los principales líderes del denominado Cartel de los Soles, una red integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, acusada de utilizar el narcotráfico como herramienta de presión política y estratégica contra Estados Unidos.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó la imputación a través de la red social X y detalló los cargos que pesan sobre el mandatario y su esposa. “Nicolás Maduro y Cilia Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para utilizarlos contra Estados Unidos”, publicó.

Maduro fue detenido en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, durante un operativo militar estadounidense de gran escala iniciado en la madrugada del día anterior, en el marco de una intervención que incluyó bombardeos selectivos y acciones de fuerzas especiales. Ambos fueron trasladados fuera de Venezuela en el mismo vuelo, según confirmó el presidente Donald Trump, quien anunció públicamente que el mandatario venezolano “ha sido capturado y trasladado fuera del país”.

Está previsto que mañana Maduro comparezca ante la Justicia federal en Manhattan, donde se iniciarán formalmente las audiencias del proceso penal en su contra.