 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Venezolano en Salta celebró la detención de Nicolás Maduro

Un ciudadano venezolano que reside desde hace seis años en Salta expresó su satisfacción tras conocerse la detención de Nicolás Maduro. Se trata de Jaime Lucena, abogado y administrador de empresas, quien llegó a la provincia empujado por la crisis social y económica de su país y hoy recuerda las duras condiciones de vida y la persecución política que lo llevaron a emigrar.

Salta Hoy

05 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Jaime Lucena es abogado y administrador de empresas y vive hace 6 años en esta provincia. 

Llegó a estos pagos empujado por la necesidad de una mejor vida. Por Radio Salta contó que arribó a General Güemes y comenzó vendiendo facturas 

Recordó que tomó la determinación de abandonar Venezuela por la falta de calidad de vida, “teníamos luz algunas horas al dia y agua potable solo algunos días a la semana”

Y sostuvo que una de las cosas muy preocupantes era el castigo para las personas que no estaban de acuerdo con el régimen de Maduro:“Por un tweet o -posteo de la red X- uno podía pasar 10 años preso” recordó

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO