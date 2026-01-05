Venezolano en Salta celebró la detención de Nicolás Maduro

Jaime Lucena es abogado y administrador de empresas y vive hace 6 años en esta provincia.

Llegó a estos pagos empujado por la necesidad de una mejor vida. Por Radio Salta contó que arribó a General Güemes y comenzó vendiendo facturas

Recordó que tomó la determinación de abandonar Venezuela por la falta de calidad de vida, “teníamos luz algunas horas al dia y agua potable solo algunos días a la semana”

Y sostuvo que una de las cosas muy preocupantes era el castigo para las personas que no estaban de acuerdo con el régimen de Maduro:“Por un tweet o -posteo de la red X- uno podía pasar 10 años preso” recordó