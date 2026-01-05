Venezolano en Salta celebró la detención de Nicolás Maduro
Un ciudadano venezolano que reside desde hace seis años en Salta expresó su satisfacción tras conocerse la detención de Nicolás Maduro. Se trata de Jaime Lucena, abogado y administrador de empresas, quien llegó a la provincia empujado por la crisis social y económica de su país y hoy recuerda las duras condiciones de vida y la persecución política que lo llevaron a emigrar.
Salta Hoy
05 / 01 / 2026
Jaime Lucena es abogado y administrador de empresas y vive hace 6 años en esta provincia.
Llegó a estos pagos empujado por la necesidad de una mejor vida. Por Radio Salta contó que arribó a General Güemes y comenzó vendiendo facturas
Recordó que tomó la determinación de abandonar Venezuela por la falta de calidad de vida, “teníamos luz algunas horas al dia y agua potable solo algunos días a la semana”
Y sostuvo que una de las cosas muy preocupantes era el castigo para las personas que no estaban de acuerdo con el régimen de Maduro:“Por un tweet o -posteo de la red X- uno podía pasar 10 años preso” recordó