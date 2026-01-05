Estado de situación de las Rutas Nacionales en la provincia de Salta

Vialidad Nacional Salta informa que, como consecuencia de las lluvias registradas en distintos sectores de la provincia, se desarrollan tareas de mantenimiento y despeje de calzada sobre varias Rutas Nacionales, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación.



En la Ruta Nacional Nº 68, se ejecutan trabajos de despeje de calzada entre los km 70 y 77, con equipos viales operando en toda la zona.

Sobre la Ruta Nacional Nº 40, continúan las tareas de retiro de material aluvional entre los km 4320 y 4315.



En la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo comprendido desde Alto Las Sierra hasta el límite con la provincia de Jujuy, se mantiene la alerta por posibles desprendimientos y caída de piedras, tanto en banquina como en calzada. Maquinarias y personal de trabajan en el sector, por lo que se solicita circular con extrema precaución y reducir la velocidad.

Asimismo, en la Ruta Nacional Nº 51, se realizarán trabajos de despeje de material en calzada en los tramos comprendidos desde Campo Quijano hasta Chorrillos, y desde Ingeniero Maury hasta Alfarcito.



Vialidad Nacional recomienda a los usuarios extremar las medidas de seguridad, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal en ruta, y mantenerse informados sobre el estado de transitabilidad antes de emprender viaje.