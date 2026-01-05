Conductores sin cinturón ni casco: más de 800 infracciones en controles viales

Fue durante este fin de semana en controles vehiculares realizados por la Policía Vial en la provincia. Se fiscalizaron más de 8500 rodados.

Infraccionaron a 813 conductores por incumplir las normativas viales, en su mayoría por transgresiones a la Ley Nacional de Tránsito como circular sin el cinturón de seguridad o casco reglamentario en motociclistas, sin la documentación correspondiente, entre otros.

Se realizaron más de 6 mil test de alcoholemia y 50 conductores fueron sancionados por circular con graduación alcohólica.

Cristian Aguilera, desde la oficina de prensa de la Policía de Salta comentó además el registro de un accidente de tránsito con una persona fallecida

Mencionó además que el temporal que azotó Salta entre el viernes y el domingo no arrojó personas evacuadas, afortunadamente.

“Tuvimos numerosas familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas: La zona más complicada es la ubicada en El Nogalar, en el municipio de La Caldera donde 30 familias sufrieron por sus lotes inundados” .

Mencionó que hoy a las 18 horas llegarán los Reyes Magos a la jefatura de policía en General Güemes 750 frente a la Plaza Belgrano

“Estamos invitando a todos los niños a ver este espectáculo “ dijo