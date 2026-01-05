 imagen

Conductores sin cinturón ni casco: más de 800 infracciones en controles viales

Durante el último fin de semana, la Policía de Salta, a través de la Policía Vial, realizó intensos controles vehiculares en distintos puntos de la provincia, que derivaron en la infracción de 813 conductores por incumplir las normativas de tránsito. La mayoría de las faltas estuvieron vinculadas a la falta de uso del cinturón de seguridad y del casco reglamentario en motociclistas, además de irregularidades en la documentación y casos de alcoholemia positiva.

Salta Hoy

05 / 01 / 2026

 

Fue durante este fin de semana en controles vehiculares realizados por la Policía Vial en la provincia. Se fiscalizaron más de 8500 rodados. 

Infraccionaron a 813 conductores por incumplir las normativas viales, en su mayoría por transgresiones a la Ley Nacional de Tránsito como circular sin el cinturón de seguridad o casco reglamentario en motociclistas, sin la documentación correspondiente, entre otros.

Se realizaron más de 6 mil test de alcoholemia y 50 conductores fueron sancionados por circular con graduación alcohólica. 

Cristian Aguilera, desde la oficina de prensa de la Policía de Salta comentó además el registro de un accidente de tránsito con una persona fallecida 

Mencionó además que el temporal que azotó Salta entre el viernes y el domingo no arrojó personas evacuadas, afortunadamente.

“Tuvimos numerosas familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas: La zona más complicada es la ubicada en El Nogalar, en el municipio de La Caldera donde 30 familias sufrieron por sus lotes inundados” . 

Mencionó que hoy a las 18 horas llegarán los Reyes Magos a la jefatura de policía en General Güemes 750 frente a la Plaza Belgrano 

“Estamos invitando a todos los niños a ver este espectáculo “ dijo

 

