Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Los Reyes Magos compran con tarjeta de crédito

La previa a la llegada de los Reyes Magos generó una gran expectativa entre los comerciantes del rubro juguetero en la ciudad de Salta. Con un amplio stock de juguetes y juegos de mesa, los propietarios de las jugueterías señalaron que esperan una buena jornada de ventas, impulsada principalmente por las compras con tarjeta de crédito y la posibilidad de pagar en cuotas, según pudo constatar Radio Salta durante un recorrido por la ciudad.

Salta Hoy

05 / 01 / 2026

 

La previa a la llegada de los Santos Reyes Magos a la casa de los pequeños trajo una gran expectativa entre los propietarios de jugueterías de esta Capital

Con un amplio stock de juguetes y juegos de mesa indicaron que esperan una buena jornada de ventas para el día de hoy.

Indicó que los reyes magos prefieren pagar con tarjeta de crédito, para abonar en varias cuotas

En su recorrido matinal, Radio Salta descubrió a los Reyes Magos recorrer el centro buscando precios para adquirir los regalos que pidieron los chicos

AM840

FM96.9

