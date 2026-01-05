Los Reyes Magos compran con tarjeta de crédito
La previa a la llegada de los Reyes Magos generó una gran expectativa entre los comerciantes del rubro juguetero en la ciudad de Salta. Con un amplio stock de juguetes y juegos de mesa, los propietarios de las jugueterías señalaron que esperan una buena jornada de ventas, impulsada principalmente por las compras con tarjeta de crédito y la posibilidad de pagar en cuotas, según pudo constatar Radio Salta durante un recorrido por la ciudad.
05 / 01 / 2026
