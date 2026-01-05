Los Reyes Magos compran con tarjeta de crédito

La previa a la llegada de los Santos Reyes Magos a la casa de los pequeños trajo una gran expectativa entre los propietarios de jugueterías de esta Capital

Con un amplio stock de juguetes y juegos de mesa indicaron que esperan una buena jornada de ventas para el día de hoy.

Indicó que los reyes magos prefieren pagar con tarjeta de crédito, para abonar en varias cuotas

En su recorrido matinal, Radio Salta descubrió a los Reyes Magos recorrer el centro buscando precios para adquirir los regalos que pidieron los chicos