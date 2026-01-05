desvíos en las líneas 8A, a Quijano, La Silleta, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste
Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.
Salta Hoy
05 / 01 / 2026
Los nuevos recorridos serán los siguientes:
Quijano, La Silleta, 8A y Encón:
Hacia la ciudad Avda Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste en Circunvalación, Avenida Banchick a recorrido habitual:
Hacia el Quijano: Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y retorna a Avenida Banchick para continuar su itinerario.
Troncal Circunvalación Oeste:
Hacia zona Colón: Desde circunvalación baja a la colectora cruzando la RN 51 hasta llegar a la nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel a la altura de la ruta provincial 95, en que retomará la circunvalación para seguir su itinerario habitual.