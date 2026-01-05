 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

desvíos en las líneas 8A, a Quijano, La Silleta, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste

Debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis se realizarán modificaciones en el recorrido de las líneas de colectivos.

Salta Hoy

05 / 01 / 2026

 

Los nuevos recorridos serán los siguientes:

Quijano, La Silleta, 8A y Encón:

Hacia la ciudad Avda Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste en Circunvalación, Avenida Banchick a recorrido habitual:

Hacia el Quijano: Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y retorna a Avenida Banchick para continuar su itinerario.

Troncal Circunvalación Oeste:

Hacia zona Colón: Desde circunvalación baja a la colectora cruzando la RN 51 hasta llegar a la nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel a la altura de la ruta provincial 95, en que retomará la circunvalación para seguir su itinerario habitual.

AM840

FM96.9

NOMBRE RAREIO