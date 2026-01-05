Mató a un joven en Embarcación, intentó huir con su madre y fue detenido
El hecho se registró durante la madrugada de ayer, en el barrio Eva Perón, donde según coincidieron varios testigos un grupo de personas se había reunido a ingerir bebidas alcohólicas en una viviendaEn ese contexto, dos jóvenes mantuvieron una discusión que rápidamente se tornó violenta y que terminó con los involucrados en plena calle
Salta Hoy
05 / 01 / 2026
En medio del enfrentamiento, el joven de 22 años habría extraído un puñal y asestó una estocada directa a la víctima en el estómago.
Tras el ataque, el presunto homicida huyó de la escena y se dirigió a su vivienda. De acuerdo a la información recolectada durante la investigación preliminar, su madre habría tomado la decisión de acompañarlo en la fuga, optando por evitar las calles principales y
avanzar a pie por las vías del ferrocarril Belgrano, en dirección a la zona de La Quena, con la intención de alejarse de la ciudad.
La maniobra no pasó inadvertida. La Policía activó un operativo cerrojo y el homicida fue detenido