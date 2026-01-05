 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Mató a un joven en Embarcación, intentó huir con su madre y fue detenido

El hecho se registró durante la madrugada de ayer, en el barrio Eva Perón, donde según coincidieron varios testigos un grupo de personas se había reunido a ingerir bebidas alcohólicas en una viviendaEn ese contexto, dos jóvenes mantuvieron una discusión que rápidamente se tornó violenta y que terminó con los involucrados en plena calle

Salta Hoy

05 / 01 / 2026

 

En medio del enfrentamiento, el joven de 22 años habría extraído un puñal y asestó una estocada directa a la víctima en el estómago.

Tras el ataque, el presunto homicida huyó de la escena y se dirigió a su vivienda. De acuerdo a la información recolectada durante la investigación preliminar, su madre habría tomado la decisión de acompañarlo en la fuga, optando por evitar las calles principales y 

avanzar a pie por las vías del ferrocarril Belgrano, en dirección a la zona de La Quena, con la intención de alejarse de la ciudad.

La maniobra no pasó inadvertida. La Policía activó un operativo cerrojo y el homicida fue detenido 

AM840

FM96.9

