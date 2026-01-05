Gran feria de ofertas en el anexo de Pasaje Miramar
Una nueva propuesta comercial se habilita en el anexo de Pasaje Miramar 433, donde vecinos y vecinas podrán acceder a cientos de productos con importantes ofertas y rebajas. La feria atenderá hoy en horario corrido y mañana, martes 6, en horario comercial, ofreciendo múltiples opciones para quienes busquen aprovechar precios promocionales.
Salta Hoy
05 / 01 / 2026
