 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Gran feria de ofertas en el anexo de Pasaje Miramar

Una nueva propuesta comercial se habilita en el anexo de Pasaje Miramar 433, donde vecinos y vecinas podrán acceder a cientos de productos con importantes ofertas y rebajas. La feria atenderá hoy en horario corrido y mañana, martes 6, en horario comercial, ofreciendo múltiples opciones para quienes busquen aprovechar precios promocionales.

Salta Hoy

05 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Hoy y mañana habrá Feria de Reyes en el mercado San Miguel

Tendrá lugar en el anexo de Pasaje Miramar 433, hoy  en horario corrido y mañana  martes 6 en horario comercial. 

Contará con cientos de opciones para elegir con grandes ofertas y rebajas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO