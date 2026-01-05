Comenzó la temporada de verano en el parque acuático El Préstamo

Cuenta con un aforo de 400 personas y ofrece espacios diferenciados para niños y adultos

Dispone de una pileta de más de 40 metros de largo por 16 metros de ancho, equipada con ocho toboganes acuáticos para adultos, una plaza de juegos y un sector infantil con mangrullo, dos hongos y un chorro de agua.

El complejo funciona con sector de camping y parque acuático. El camping se encuentra habilitado de 9 a 20 horas, mientras que el parque acuático abre de 11 a 19 horas.

“En el predio, las familias pueden disfrutar de 35 asadores, un área habilitada para 35 carpas y espacio para 8 motorhomes, además de una plaza de juegos adicional. A estos servicios se suman el restaurante y el drugstore, que funcionan todos los días y pueden utilizarse de manera independiente del parque acuático y del camping” comentó Raúl Siares, coordinador de los Parques Urbanos .

En relación a las tarifas, la entrada general al parque acuático y camping, que incluye asador y acceso al parque, tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo.

La entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados y $3.000 para moldeños y convenios. Para quienes ya abonaron el ingreso al camping, la entrada al parque acuático tiene un valor de $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados y $7.000 para moldeños y convenios. El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona, mientras que el ingreso en motorhome, que incluye espacio, camping con asador sujeto a disponibilidad y acceso al parque acuático, tiene un valor de $15.000 por persona.

Los menores de 2 años ingresan sin cargo con DNI y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita con carnet, incluyendo un acompañante, según dijo el funcionario .

Previo a la apertura, el parque fue sometido a una puesta a punto integral que incluyó tareas de mantenimiento y adecuación para garantizar la seguridad de los visitantes. En este marco, se conformó un equipo de guardavidas y ayudantes, y todo el personal del predio recibió capacitación en buenas prácticas de atención al público.