Comenzó la temporada de verano en el parque acuático El Préstamo
Quedó oficialmente inaugurada la temporada de verano en el Parque Acuático El Préstamo, una de las principales propuestas recreativas de la región. El complejo, ubicado en Coronel Moldes, cuenta con un aforo de 400 personas y ofrece espacios diferenciados para niños y adultos, además de amplias instalaciones que combinan parque acuático y camping, con múltiples servicios pensados para el disfrute de toda la familia durante la temporada estival.
Salta Hoy
05 / 01 / 2026
Cuenta con un aforo de 400 personas y ofrece espacios diferenciados para niños y adultos
Dispone de una pileta de más de 40 metros de largo por 16 metros de ancho, equipada con ocho toboganes acuáticos para adultos, una plaza de juegos y un sector infantil con mangrullo, dos hongos y un chorro de agua.
El complejo funciona con sector de camping y parque acuático. El camping se encuentra habilitado de 9 a 20 horas, mientras que el parque acuático abre de 11 a 19 horas.
“En el predio, las familias pueden disfrutar de 35 asadores, un área habilitada para 35 carpas y espacio para 8 motorhomes, además de una plaza de juegos adicional. A estos servicios se suman el restaurante y el drugstore, que funcionan todos los días y pueden utilizarse de manera independiente del parque acuático y del camping” comentó Raúl Siares, coordinador de los Parques Urbanos .
En relación a las tarifas, la entrada general al parque acuático y camping, que incluye asador y acceso al parque, tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo.
La entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados y $3.000 para moldeños y convenios. Para quienes ya abonaron el ingreso al camping, la entrada al parque acuático tiene un valor de $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados y $7.000 para moldeños y convenios. El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona, mientras que el ingreso en motorhome, que incluye espacio, camping con asador sujeto a disponibilidad y acceso al parque acuático, tiene un valor de $15.000 por persona.
Los menores de 2 años ingresan sin cargo con DNI y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita con carnet, incluyendo un acompañante, según dijo el funcionario .
Previo a la apertura, el parque fue sometido a una puesta a punto integral que incluyó tareas de mantenimiento y adecuación para garantizar la seguridad de los visitantes. En este marco, se conformó un equipo de guardavidas y ayudantes, y todo el personal del predio recibió capacitación en buenas prácticas de atención al público.