Maduro, se daclaró inocente frente al juez

Nicolás Maduro compareció ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo: se declaró “no culpable” “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró el dictador depuesto frente al juez Alvin Hellerstein. La próxima audiencia será el 17 de marzo.

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo su primera declaración ante un juez federal de Nueva York este lunes, donde se enfrenta a acusaciones de narcotráfico. Durante la audiencia, Maduro se declaró "inocente" y afirmó: "Soy un hombre decente", rechazando las acusaciones que lo vinculan con el tráfico de drogas a través del Cartel de los Soles, una organización que, según la justicia estadounidense, operaría en estrecha relación con altos funcionarios venezolanos.