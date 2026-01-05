 imagen

Hermandad Tibetana

Conducción: Maestro Marcos

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Maduro, se daclaró inocente frente al juez

Bajo un despliegue militar sin precedentes, el líder chavista llegó esposado al tribunal de Manhattan. Lo esperó un juez de 92 años y una acusación de narcoterrorismo que podría dejarlo de por vida tras las rejas.

Nicolás Maduro compareció ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo: se declaró “no culpable” “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró el dictador depuesto frente al juez Alvin Hellerstein. La próxima audiencia será el 17 de marzo.

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo su primera declaración ante un juez federal de Nueva York este lunes, donde se enfrenta a acusaciones de narcotráfico. Durante la audiencia, Maduro se declaró "inocente" y afirmó: "Soy un hombre decente", rechazando las acusaciones que lo vinculan con el tráfico de drogas a través del Cartel de los Soles, una organización que, según la justicia estadounidense, operaría en estrecha relación con altos funcionarios venezolanos.

