Villa Las Rosas: Ciudad de Navidad homenajea a los fundadores

El espectáculo que se realiza en el cerro Capitán y que representa los principales pasajes de la vida de Jesús, realizará esta noche un reconocimiento a los vecinos pioneros del espectáculo.

La idea surgió hace más de 6 décadas

Por ello se entregarán distinciones a los vecinos impulsores o a sus descendientes al inicio del show según comentaron los organizadores