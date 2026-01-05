 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Villa Las Rosas: Ciudad de Navidad homenajea a los fundadores

Villa Las Rosas vuelve a convertirse en escenario de una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas de la región. Esta noche, la tradicional Ciudad de Navidad, que se desarrolla en el cerro Capitán, no solo recreará los principales pasajes de la vida de Jesús, sino que también rendirá un emotivo homenaje a los vecinos pioneros que hicieron posible este espectáculo, nacido hace más de seis décadas y sostenido en el tiempo por el compromiso de la comunidad.

Salta Hoy

05 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Villa Las Rosas: Ciudad de Navidad homenajea a los fundadores 

El espectáculo que se realiza en el cerro Capitán y que representa los principales pasajes de la vida de Jesús,  realizará esta noche un reconocimiento a los vecinos pioneros del espectáculo. 

La idea surgió hace más de 6 décadas 

Por ello se entregarán distinciones a los vecinos impulsores o a sus descendientes al inicio del show según comentaron los organizadores

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO