Villa Las Rosas: Ciudad de Navidad homenajea a los fundadores
Villa Las Rosas vuelve a convertirse en escenario de una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas de la región. Esta noche, la tradicional Ciudad de Navidad, que se desarrolla en el cerro Capitán, no solo recreará los principales pasajes de la vida de Jesús, sino que también rendirá un emotivo homenaje a los vecinos pioneros que hicieron posible este espectáculo, nacido hace más de seis décadas y sostenido en el tiempo por el compromiso de la comunidad.
Salta Hoy
05 / 01 / 2026
VER GALERÍA
Villa Las Rosas: Ciudad de Navidad homenajea a los fundadores
El espectáculo que se realiza en el cerro Capitán y que representa los principales pasajes de la vida de Jesús, realizará esta noche un reconocimiento a los vecinos pioneros del espectáculo.
La idea surgió hace más de 6 décadas
Por ello se entregarán distinciones a los vecinos impulsores o a sus descendientes al inicio del show según comentaron los organizadores