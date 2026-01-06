Hallaron a un trabajador sin vida en una vivienda del barrio 100 Viviendas Un trabajador fue hallado sin vida en una vivienda del barrio 100 Viviendas, lo que motivó la intervención inmediata de efectivos de la Policía de la Provincia de Salta y de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El operativo se desplegó tras un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.