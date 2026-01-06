Charla gratuita sobre telescopios y observación del cielo en Vaqueros

El encuentro organizado por la Fundación Amauta- “es gratuito y está dirigido para niños , jóvenes y adultos principiantes en la observación de los cielos”, según explicó Sebastián Rizzitiano, profesor y director del Planetario Amauta

La charla gratuita será el sábado 10 de enero a las 19 horas en Wierna y Los Quitupíes de Vaqueros. Si las personas tienen telescopios pueden llevarlo, sino no los tienen pueden ir de todos modos .

Los interesados en participar de la charla pueden escribir al whatsapp 387 5318725.

“También vamos a aprender a observar el cielo a ojo desnudo o con un largavista” dijo Rizziano y agregó que uno de los objetivos es además “asesorar a quienes quieren comprar un equipo” manifestó el docente