Charla gratuita sobre telescopios y observación del cielo en Vaqueros
El próximo sábado se realizará en Vaqueros una charla abierta sobre el uso de telescopios y la observación del cielo, organizada por la Fundación Amauta. La actividad es gratuita y está destinada a niños, jóvenes y adultos que se inician en la astronomía, según explicó Sebastián Rizzitiano, profesor y director del Planetario Amauta, quien destacó que el encuentro busca acercar el conocimiento astronómico al público en general.
Salta Hoy
06 / 01 / 2026
El encuentro organizado por la Fundación Amauta- “es gratuito y está dirigido para niños , jóvenes y adultos principiantes en la observación de los cielos”, según explicó Sebastián Rizzitiano, profesor y director del Planetario Amauta
La charla gratuita será el sábado 10 de enero a las 19 horas en Wierna y Los Quitupíes de Vaqueros. Si las personas tienen telescopios pueden llevarlo, sino no los tienen pueden ir de todos modos .
Los interesados en participar de la charla pueden escribir al whatsapp 387 5318725.
“También vamos a aprender a observar el cielo a ojo desnudo o con un largavista” dijo Rizziano y agregó que uno de los objetivos es además “asesorar a quienes quieren comprar un equipo” manifestó el docente