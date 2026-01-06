 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Charla gratuita sobre telescopios y observación del cielo en Vaqueros

El próximo sábado se realizará en Vaqueros una charla abierta sobre el uso de telescopios y la observación del cielo, organizada por la Fundación Amauta. La actividad es gratuita y está destinada a niños, jóvenes y adultos que se inician en la astronomía, según explicó Sebastián Rizzitiano, profesor y director del Planetario Amauta, quien destacó que el encuentro busca acercar el conocimiento astronómico al público en general.

Salta Hoy

06 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El encuentro organizado por la Fundación Amauta-  “es gratuito y está dirigido para niños , jóvenes y adultos principiantes en la observación de los cielos”, según explicó Sebastián Rizzitiano, profesor y director del Planetario Amauta

La charla gratuita será el sábado 10 de enero a las 19 horas en Wierna y Los Quitupíes de Vaqueros. Si las personas tienen telescopios pueden llevarlo, sino no los tienen pueden ir de todos modos . 

 

Los interesados en participar de la charla pueden escribir al whatsapp 387 5318725. 

“También vamos a aprender a observar el cielo a ojo desnudo o con un largavista” dijo Rizziano y agregó que uno de los objetivos es además “asesorar a quienes quieren comprar un equipo” manifestó el docente

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO