Los martes de verano, cine salteño al aire libre en la Usina Cultural

El cine vuelve a ser el protagonista en vacaciones. El ciclo Los Martes, ya incorporado a la agenda, estrena su versión de verano trasladando su pantalla a la plaza de la Usina Cultural, en España número uno.

A partir de las 20, se podrá disfrutar de largometrajes premiados y cortometrajes realizados en diversos lugares de Salta.

"Consideramos que tenemos una gran producción local que queremos mostrar, y que a veces no encuentra pantallas", dijo Federico Casoni, director de Audiovisuales, en contacto con El Tribuno. "Y siempre buscamos fomentar, promover e impulsar esta producción", completó.

"Que el público se acerque con sus reposeras para disfrutar de estas obras muy diversas. Muchos las van a volver a ver y otros van a descubrir el talento, la creatividad que tenemos en Salta", subrayó.