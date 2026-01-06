Los martes de verano, cine salteño al aire libre en la Usina Cultural
El cine vuelve a ser protagonista durante las vacaciones con una nueva edición del ciclo Los Martes, que estrena su versión de verano con funciones al aire libre en la plaza de la Usina Cultural, ubicada en España 1. Desde hoy y a partir de las 20 horas, el público podrá disfrutar de largometrajes premiados y cortometrajes realizados en distintos puntos de la provincia, en una propuesta que busca visibilizar y promover la producción audiovisual local, según destacó Federico Casoni, director de Audiovisuales.
El cine vuelve a ser el protagonista en vacaciones. El ciclo Los Martes, ya incorporado a la agenda, estrena su versión de verano trasladando su pantalla a la plaza de la Usina Cultural, en España número uno.
A partir de las 20, se podrá disfrutar de largometrajes premiados y cortometrajes realizados en diversos lugares de Salta.
"Consideramos que tenemos una gran producción local que queremos mostrar, y que a veces no encuentra pantallas", dijo Federico Casoni, director de Audiovisuales, en contacto con El Tribuno. "Y siempre buscamos fomentar, promover e impulsar esta producción", completó.
"Que el público se acerque con sus reposeras para disfrutar de estas obras muy diversas. Muchos las van a volver a ver y otros van a descubrir el talento, la creatividad que tenemos en Salta", subrayó.