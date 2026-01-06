La Caldera: barrios afectados por las lluvias están ubicados sobre el lecho del río

Diego Sumbay, intendente de esa localidad respondió a los vecinos que sufrieron el ingreso del agua del cauce a sus casas.

Según un video, los caldereños muy molestos increparon al jefe comunal por la supuesta falta de respuesta ante el fenómeno meteorológico que provocó intensas lluvias y la posterior crecida del río La Caldera.

“Es lamentable que los vecinos me hayan insultado cuando visite la zona afectada” dijo Sumbay

“Entiendo el malestar, pero cuando los barrios no están en regla, no se puede generar obras” aclaró