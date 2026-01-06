 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Caldera: barrios afectados por las lluvias están ubicados sobre el lecho del río

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, respondió a los reclamos de vecinos que sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas tras las intensas lluvias y la crecida del río La Caldera. En ese marco, el jefe comunal se refirió a los cuestionamientos recibidos durante una recorrida por las zonas afectadas y explicó las limitaciones existentes para realizar obras en barrios que no se encuentran regularizados.

Salta Hoy

06 / 01 / 2026

 

Diego Sumbay, intendente de esa localidad respondió a los vecinos que sufrieron el ingreso del agua del cauce a sus casas.

Según un video, los caldereños muy molestos increparon al jefe comunal por la supuesta falta de respuesta ante el fenómeno meteorológico que provocó intensas lluvias y la posterior crecida del río La Caldera.

“Es lamentable que los vecinos me hayan insultado cuando visite la zona afectada” dijo  Sumbay 

“Entiendo el malestar,  pero cuando los barrios no están en regla,  no se puede generar obras” aclaró 

 

AM840

FM96.9

