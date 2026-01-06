La Caldera: barrios afectados por las lluvias están ubicados sobre el lecho del río
El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, respondió a los reclamos de vecinos que sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas tras las intensas lluvias y la crecida del río La Caldera. En ese marco, el jefe comunal se refirió a los cuestionamientos recibidos durante una recorrida por las zonas afectadas y explicó las limitaciones existentes para realizar obras en barrios que no se encuentran regularizados.
06 / 01 / 2026
Diego Sumbay, intendente de esa localidad respondió a los vecinos que sufrieron el ingreso del agua del cauce a sus casas.
Según un video, los caldereños muy molestos increparon al jefe comunal por la supuesta falta de respuesta ante el fenómeno meteorológico que provocó intensas lluvias y la posterior crecida del río La Caldera.
“Es lamentable que los vecinos me hayan insultado cuando visite la zona afectada” dijo Sumbay
“Entiendo el malestar, pero cuando los barrios no están en regla, no se puede generar obras” aclaró