Buenas perspectivas económicas para 2026

“Iniciar el año con un presupuesto aprobado a nivel nacional ya es un buen comienzo” dijo por Radio Salta, Maria Castiglione la economista, máster en Economía y directora en C&T Asesores Económicos

“Otro de los desafíos del presente año es consolidar el proceso de baja de la inflación que necesita indefectiblemente de más equilibrio fiscal” manifestó la especialista

Indicó que otro de los grandes desafíos de este año recaerá en manos de los gobiernos provinciales y municipales que están obligados a repensar los impuestos y tasas en cada uno de sus distritos