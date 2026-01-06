 imagen

Buenas perspectivas económicas para 2026

La economista María Castiglione, máster en Economía y directora de C&T Asesores Económicos, analizó el panorama económico para 2026 y señaló que el inicio del año con un presupuesto nacional aprobado representa una señal positiva. En diálogo con Radio Salta, destacó además que uno de los principales desafíos será consolidar la baja de la inflación mediante un mayor equilibrio fiscal y una revisión del esquema impositivo a nivel provincial y municipal.

Argentina

06 / 01 / 2026

 

"Otro de los desafíos del presente año es consolidar el proceso de baja de la inflación que necesita indefectiblemente de más equilibrio fiscal" manifestó la especialista

“Otro de los desafíos del presente año es consolidar el proceso de baja de la inflación que necesita indefectiblemente de más equilibrio fiscal” manifestó la especialista

Indicó que otro de los grandes desafíos de este año recaerá en manos de los gobiernos provinciales y municipales que están obligados a repensar los impuestos y tasas en cada uno de sus distritos

NOMBRE RAREIO