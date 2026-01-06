Más de mil personas participaron de la llegada de los Reyes Magos El jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, encabezó ayer el acto de cierre de la XLVI edición de la tradicional Navidad Azul, que se llevó a cabo en la Plaza General Belgrano. La jornada convocó a más de mil personas, entre niños y adultos, quienes disfrutaron de la llegada de los Reyes Magos, espectáculos musicales, sorteos y entrega de regalos, en el marco de una propuesta pensada para fortalecer el vínculo entre la institución policial y la comunidad durante las fiestas.