EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Más de mil personas participaron de la llegada de los Reyes Magos

El jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, encabezó ayer el acto de cierre de la XLVI edición de la tradicional Navidad Azul, que se llevó a cabo en la Plaza General Belgrano. La jornada convocó a más de mil personas, entre niños y adultos, quienes disfrutaron de la llegada de los Reyes Magos, espectáculos musicales, sorteos y entrega de regalos, en el marco de una propuesta pensada para fortalecer el vínculo entre la institución policial y la comunidad durante las fiestas.

Salta Hoy

06 / 01 / 2026

 

AM840

FM96.9

