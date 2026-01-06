Comenzó la reconstrucción de la vereda en pasaje Miramar y Lerma

Tras el violento temporal registrado durante el fin de semana, la Municipalidad de Salta puso en marcha este lunes los trabajos de reconstrucción de la vereda en la intersección de pasaje Miramar y calle Lerma, donde el pavimento se había hundido producto de las intensas lluvias.

La primera etapa de la intervención contempla la remoción de la losa dañada, que tiene más de 50 años y se encontraba deteriorada antes del temporal, para permitir una evaluación técnica precisa del estado de la estructura subyacente.Una vez retirada la losa, se realizará una inspección detallada para determinar la extensión de la demolición y las tareas posteriores, priorizando en todo momento la seguridad de peatones, vecinos y comerciantes de la zona.

Desde la Secretaría de Obras Públicas señalaron que el cronograma de la obra dependerá de los resultados de esta evaluación técnica progresiva, aunque destacaron que los canales de desagüe del sector se encuentran en buen estado, lo que brinda cierto alivio en cuanto a la infraestructura general.

Mientras avanza la obra, se solicitó a quienes transitan por la zona circular con extrema precaución y respetar la señalización dispuesta, y se anunció la colocación de una pasarela provisoria para permitir el tránsito seguro de peatones y comerciantes durante el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, las autoridades municipales mantienen un diálogo permanente con los frentistas afectados, reiterando la importancia de las medidas de seguridad hasta la finalización de la reconstrucción.