 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:1 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Desde hoy se puede acceder al Pago Anual de Tributos Municipales 2026

Desde hoy se encuentra habilitado el Pago Anual de Tributos Municipales 2026 en la Municipalidad de Salta, con opciones de pago anual y semestral que incluyen bonificaciones y descuentos. El esquema anual contempla dos meses de beneficio noviembre y diciembre sin cargo, mientras que el semestral ofrece un 50% de descuento en junio. Así lo informó Marcelo Baggio, subsecretario de Ingresos Públicos de la comuna, quien además recordó que el trámite puede realizarse en cuotas sin interés y que el plazo vence el 25 de febrero.

Salta Hoy

07 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO