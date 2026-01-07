Desde hoy se puede acceder al Pago Anual de Tributos Municipales 2026 Desde hoy se encuentra habilitado el Pago Anual de Tributos Municipales 2026 en la Municipalidad de Salta, con opciones de pago anual y semestral que incluyen bonificaciones y descuentos. El esquema anual contempla dos meses de beneficio noviembre y diciembre sin cargo, mientras que el semestral ofrece un 50% de descuento en junio. Así lo informó Marcelo Baggio, subsecretario de Ingresos Públicos de la comuna, quien además recordó que el trámite puede realizarse en cuotas sin interés y que el plazo vence el 25 de febrero.