La escuela aerotécnica “Capitán Lotufo” recibirá una nueva aeronave Una avioneta Cessna 210 que pertenecía a organizaciones narco criminales y se desplomó en noviembre del año pasado en Rosario de la Frontera será destinada exclusivamente a un uso didáctico en una institución educativa de Salta. Según explicó por Radio Salta la directora de la escuela, Claudia Del Prado, la aeronave llegará a la provincia la próxima semana y permitirá fortalecer la formación práctica de los estudiantes, en un contexto donde también se destacó el alto nivel académico de los egresados y las amplias salidas laborales de los técnicos aeronáuticos, incluso dentro de la Fuerza Aérea Argentina.