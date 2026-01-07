 imagen

La escuela aerotécnica “Capitán Lotufo” recibirá una nueva aeronave

Una avioneta Cessna 210 que pertenecía a organizaciones narco criminales y se desplomó en noviembre del año pasado en Rosario de la Frontera será destinada exclusivamente a un uso didáctico en una institución educativa de Salta. Según explicó por Radio Salta la directora de la escuela, Claudia Del Prado, la aeronave llegará a la provincia la próxima semana y permitirá fortalecer la formación práctica de los estudiantes, en un contexto donde también se destacó el alto nivel académico de los egresados y las amplias salidas laborales de los técnicos aeronáuticos, incluso dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

Salta Hoy

07 / 01 / 2026

 

