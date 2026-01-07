 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:1 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Cerca de 30 perros fueron evaluados en Aguaray para prevenir la leishmaniasis visceral

Tras la confirmación de un caso de leishmaniasis visceral en la localidad de Aguaray, el Ministerio de Salud Pública de Salta desplegó un operativo territorial para la detección y prevención de la enfermedad. El trabajo se realizó de manera conjunta con la Municipalidad y el hospital Güemes, e incluyó la evaluación de cerca de 30 perros. En ese marco, Nicolás Ruiz de Huidobro, jefe del Programa de Zoonosis, destacó que Salta se encuentra a la vanguardia en estudios y diagnósticos, y adelantó que los resultados de los análisis estarán disponibles en los próximos días.

Salta Hoy

07 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO