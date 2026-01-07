Cerca de 30 perros fueron evaluados en Aguaray para prevenir la leishmaniasis visceral Tras la confirmación de un caso de leishmaniasis visceral en la localidad de Aguaray, el Ministerio de Salud Pública de Salta desplegó un operativo territorial para la detección y prevención de la enfermedad. El trabajo se realizó de manera conjunta con la Municipalidad y el hospital Güemes, e incluyó la evaluación de cerca de 30 perros. En ese marco, Nicolás Ruiz de Huidobro, jefe del Programa de Zoonosis, destacó que Salta se encuentra a la vanguardia en estudios y diagnósticos, y adelantó que los resultados de los análisis estarán disponibles en los próximos días.