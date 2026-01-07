Verano a full en el Mercado Artesanal Durante el receso de verano, niños, adolescentes y adultos podrán participar de una amplia variedad de talleres artísticos y recreativos que se dictarán en el Mercado Artesanal de Salta. La propuesta incluye actividades como títeres y sombras, cerámica en torno alfarero, danza, música, dibujo, carpintería, fotografía, vitrofusión y trabajos en cuero, entre otras. Según explicó Mario Luna, los talleres son arancelados y se desarrollarán en Av. San Martín 2555, con inscripciones abiertas a través del sitio web culturasalta.gob.ar.