EN VIVO 17:00 a 18:1 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Verano a full en el Mercado Artesanal

Durante el receso de verano, niños, adolescentes y adultos podrán participar de una amplia variedad de talleres artísticos y recreativos que se dictarán en el Mercado Artesanal de Salta. La propuesta incluye actividades como títeres y sombras, cerámica en torno alfarero, danza, música, dibujo, carpintería, fotografía, vitrofusión y trabajos en cuero, entre otras. Según explicó Mario Luna, los talleres son arancelados y se desarrollarán en Av. San Martín 2555, con inscripciones abiertas a través del sitio web culturasalta.gob.ar.

Salta Hoy

07 / 01 / 2026

 

AM840

FM96.9

