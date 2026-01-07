 imagen

Rige alerta amarilla por tormentas en gran parte de Salta

Un reporte oficial advirtió sobre la vigencia de un alerta meteorológico que abarca amplias zonas de la provincia de Salta, incluyendo Los Andes, los Valles Calchaquíes y sectores de la pre Puna. El fenómeno previsto contempla fuertes ráfagas de viento, intensas precipitaciones, actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante la evolución de las condiciones climáticas.

Salta Hoy

07 / 01 / 2026

 

Según el reporte oficial el área de cobertura incluye Los Andes, los Valles de Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate, Chicoana, San Carlos, Rosario de Lerma, La Caldera, además de sectores de pre Puna de Santa Victoria, Iruya y Orán, junto a municipios aledaños.

El fenómeno previsto contempla ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

El aviso se mantiene vigente durante la jornada y podría modificarse de acuerdo a la evolución de las condiciones meteorológicas.

