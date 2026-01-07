Rige alerta amarilla por tormentas en gran parte de Salta

Según el reporte oficial el área de cobertura incluye Los Andes, los Valles de Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate, Chicoana, San Carlos, Rosario de Lerma, La Caldera, además de sectores de pre Puna de Santa Victoria, Iruya y Orán, junto a municipios aledaños.

El fenómeno previsto contempla ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

El aviso se mantiene vigente durante la jornada y podría modificarse de acuerdo a la evolución de las condiciones meteorológicas.