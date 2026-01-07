 imagen

Crece el número de casos de mordeduras de perros

Según registros del Ministerio de Salud Pública de Salta, entre el 1 de enero y el 27 de diciembre de 2025 se notificaron 994 casos de mordeduras de perros en toda la provincia. Más de la mitad de los episodios se concentraron en el departamento Capital, que acumuló el 58,6% de los reportes, seguido por San Martín, Metán y Orán. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos físicos y psicológicos que pueden provocar este tipo de accidentes, entre ellos infecciones, secuelas permanentes y trastornos emocionales.

Según registros del Ministerio de Salud Pública de Salta, entre el 1 de enero y el 27 de diciembre de 2025 se notificaron 994 casos de mordeduras de perros en toda la provincia.

Más de la mitad de los accidentes se concentraron en el departamento Capital, que acumuló el 58,6% de los reportes. Junto a San Martín, Metán y Orán, estos distritos reunieron el 96% de las notificaciones registradas durante el último año.

Las mordeduras caninas pueden contagiar rabia, dejan secuelas de por vida, tanto físicas como psicológicas.

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran las infecciones, cicatrices visibles, lesiones en  tendones o articulaciones que comprometen el movimiento. 

En el plano psicológico, puede desencadenar trastorno de estrés postraumático, ansiedad y miedo intenso a los perros. Cuando quedan cicatrices visibles, también puede verse afectada la imagen corporal, con impacto en la autoestima y las relaciones sociales.

