“Estamos cansados de ver como los gremialistas se bajan de autos alemanes”

Lo dijo la diputada nacional libertaria por Salta, Gabriela Flores al ser consultada sobre el proyecto de reforma laboral.

“Los gremialistas amasaron fortunas y ya es hora que dejen de lucrar con los trabajadores” indicó la legisladora nacional

Criticó además las políticas tributarias de la provincia de Salta. “Hay una gran presión y es un escándalo el aumento de las unidades tributarias” manifestó

Además criticó a los sectores como el kirchnerismo-que levantan la bandera de los derechos humanos pero no se muestran del lado del pueblo venezolano en medio de la detención del dictador Maduro, según dijo por Radio Salta.