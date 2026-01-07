“Estamos cansados de ver como los gremialistas se bajan de autos alemanes”
La diputada nacional libertaria por Salta, Gabriela Flores, lanzó duras críticas contra dirigentes gremiales al referirse al debate por la reforma laboral. En declaraciones a Radio Salta, sostuvo que los sindicalistas “amasaron fortunas” y reclamó cambios profundos en el sistema, al tiempo que cuestionó la presión tributaria en la provincia y apuntó contra sectores políticos que, según dijo, no acompañan al pueblo venezolano frente a la detención de Nicolás Maduro.
Salta Hoy
07 / 01 / 2026
Lo dijo la diputada nacional libertaria por Salta, Gabriela Flores al ser consultada sobre el proyecto de reforma laboral.
“Los gremialistas amasaron fortunas y ya es hora que dejen de lucrar con los trabajadores” indicó la legisladora nacional
Criticó además las políticas tributarias de la provincia de Salta. “Hay una gran presión y es un escándalo el aumento de las unidades tributarias” manifestó
Además criticó a los sectores como el kirchnerismo-que levantan la bandera de los derechos humanos pero no se muestran del lado del pueblo venezolano en medio de la detención del dictador Maduro, según dijo por Radio Salta.