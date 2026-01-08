 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

Acumuladores volvieron a reunir toneladas de basura

Por orden judicial y ante riesgos sanitarios, la Municipalidad de Salta volvió a intervenir una vivienda de la zona sur donde se retiraron toneladas de basura acumulada, tras reiteradas denuncias vecinales por malos olores y presencia de roedores.

Salta Hoy

08 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Por orden judicial y por cuestiones sanitarias, la Municipalidad procedió nuevamente al retiro de una importante cantidad de elementos y basura de una vivienda de zona sur. Los vecinos habían denunciado malos olores, además de la proliferación de alimañas y roedores.

La pareja de adultos mayores que vive en la casa sigue inmersa en la misma patología de acumulación de residuos 

El año pasado su casa ya había sido intervenida por toneladas de residuos

“A dos cuadras a la redonda se siente el mal olor y se veía como salía a las cucarachas” dijo Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social de la Municipalidad de Salta: acumuladores
 

Linares pidió a la justicia una intervención más firme sobre este caso: “Necesitamos un nuevo abordaje comprendiendo que son dos personas enfermas” expresó 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO