Acumuladores volvieron a reunir toneladas de basura

Por orden judicial y por cuestiones sanitarias, la Municipalidad procedió nuevamente al retiro de una importante cantidad de elementos y basura de una vivienda de zona sur. Los vecinos habían denunciado malos olores, además de la proliferación de alimañas y roedores.

La pareja de adultos mayores que vive en la casa sigue inmersa en la misma patología de acumulación de residuos

El año pasado su casa ya había sido intervenida por toneladas de residuos

“A dos cuadras a la redonda se siente el mal olor y se veía como salía a las cucarachas” dijo Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social de la Municipalidad de Salta: acumuladores



Linares pidió a la justicia una intervención más firme sobre este caso: “Necesitamos un nuevo abordaje comprendiendo que son dos personas enfermas” expresó