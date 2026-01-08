Estado de transitabilidad – Ruta Nacional N° 68

Vialidad Nacional informa que, a raíz de las fuertes tormentas registradas en la zona de los Valles de Lerma, se produjeron afectaciones en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 68.



Actualmente, se solicita extremar las precauciones al transitar desde Viña hasta la salida de La Merced hacia el sur, hasta el kilómetro 158,0, debido a la presencia de material sobre la calzada en algunos sectores, así como acumulación de agua producto de las precipitaciones.



Equipos ya se encuentran trabajando en el descalce de banquinas y en el retiro de material sobre la calzada. Asimismo, se informa que los distintos badenes desde Viña hasta la localidad de Coronel Moldes presentan escasa presencia de material sobre la calzada, por lo que se recomienda disminuir la velocidad.



La ruta se encuentra transitable, aunque se recomienda hacerlo con mucha precaución, especialmente en el tramo considerado crítico entre La Merced y el kilómetro 158,0.

Se recuerda a los usuarios circular a velocidad reducida, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.