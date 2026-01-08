Horas de desesperación vivió el Valle de Lerma
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas dejaron rutas y caminos anegados en distintos puntos del Valle de Lerma, con crecida de ríos y arroyos. En ese contexto, Gabriela Locuratolo, directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de Salta, confirmó la evacuación de dos familias en La Merced y advirtió sobre la necesidad de extremar precauciones ante alertas meteorológicas.
Salta Hoy
08 / 01 / 2026
Todas las rutas y caminos terminaron anegados por la intensa lluvia, acompañada por la crecida de ríos y arroyos de la zona.
“En La Merced dos familias fueron evacuadas y pasaron la noche en el albergue y una vivienda del interior de una finca sufrió un derrumbe total” indicó Gabriela Locuratolo, directora de asistencia crítica dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
Locuratolo responsabilizó de las situación de ayer al cambio climático que afecta a todo el universo “Los vecinos deben estar atentos a los alertas que emiten desde el Servicio Meteorológico y se dan a conocer por los medios de comunicación.
Además cuando los sorprenda una tormenta deben evitar circular o quedarse en la banquina de las rutas del valle”