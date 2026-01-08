Horas de desesperación vivió el Valle de Lerma

Todas las rutas y caminos terminaron anegados por la intensa lluvia, acompañada por la crecida de ríos y arroyos de la zona.

“En La Merced dos familias fueron evacuadas y pasaron la noche en el albergue y una vivienda del interior de una finca sufrió un derrumbe total” indicó Gabriela Locuratolo, directora de asistencia crítica dependiente del Ministerio de Desarrollo Social

Locuratolo responsabilizó de las situación de ayer al cambio climático que afecta a todo el universo “Los vecinos deben estar atentos a los alertas que emiten desde el Servicio Meteorológico y se dan a conocer por los medios de comunicación.

Además cuando los sorprenda una tormenta deben evitar circular o quedarse en la banquina de las rutas del valle”