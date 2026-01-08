 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

Cómo renovar el Pase Libre estudiantil

SAETA habilitó un stand informativo en Plazoleta 4 Siglos de Salta.El mismo funcionará  hoy jueves y el viernes de 9.30 a 12.30 hs.Los usuarios podrán realizar sus consumos y plantear las inquietudes de cada caso.Al respecto esto dijo el Claudio Mohr, presidente de la empresa Saeta

Salta Hoy

08 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Aclaró sin embargo que la renovación de la tarjeta Saeta de los alumnos regulares de los niveles primaria, secundaria y universitaria se realizará automáticamente en la máquina del colectivo el primer dia de clases 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO