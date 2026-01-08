Cómo renovar el Pase Libre estudiantil
SAETA habilitó un stand informativo en Plazoleta 4 Siglos de Salta.El mismo funcionará hoy jueves y el viernes de 9.30 a 12.30 hs.Los usuarios podrán realizar sus consumos y plantear las inquietudes de cada caso.Al respecto esto dijo el Claudio Mohr, presidente de la empresa Saeta
Salta Hoy
08 / 01 / 2026
Aclaró sin embargo que la renovación de la tarjeta Saeta de los alumnos regulares de los niveles primaria, secundaria y universitaria se realizará automáticamente en la máquina del colectivo el primer dia de clases