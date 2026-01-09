Conmovedora carta de dos hermanitas salteñas que buscan padres adoptivos

Dos hermanas de 10 y 12 años que esperan una familia adoptiva mandaron cartas al juez a cargo de su expediente para pedir que consiga “rápido” quien las cuide. Desde un hogar estatal de protección de Salta, donde se encuentran alojadas actualmente, contaron cómo viven este momento.

“Hola juez. Quiero una familia que sea buena y que me quiera, quiero todo lo mejor para mi hermana y para mí”, dice al comienzo una de ellas en su mensaje al magistrado.

También le contó que tiene “10 excelente” en matemática y muchas buenas notas en las otras materias. “Hoy tuve el primer día de psicóloga y hablé sobre mi historia”, agregó la niña.

Para cerrar, le pidió que “por favor, consiga rápido una familia”. Se despidió con un “chau” y el dibujo de una carita feliz.

En Salta, el año pasado fueron 50 los niños, niñas y adolescentes que consiguieron una familia adoptiva de acuerdo con datos difundidos por la Justicia de Salta. En tanto, 32 aún permanecen a la espera, con convocatorias activas que pueden consultarse en el sitio web del Poder Judicial de Salta: www.justiciasalta.gov.ar/es/permalink/757.

La resolución de declarar a un niño, niña o adolescente en estado de adoptabilidad se produce cuando ya no existen posibilidades de que vuelvan a vivir con sus progenitories o con algún otro familar biológico.

Los interesados en obtener más información sobre la adopción pueden ingresar en la página oficial de la Justicia (www.justiciasalta.gov.ar)