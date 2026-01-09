San Lorenzo desentierra el carnaval este fin de semana San Lorenzo desentierra el carnaval este fin de semana El desentierro encabezado por la vecina sanlorenceña Sarita Flores- será mañana sábado desde el mediodía hasta la medianoche.Además del ritual del desentierro, los presentes podrán disfrutar de espectáculos al aire libre y de la degustación de platos típicos. Con la actividad se abre la agenda de verano para turistas y salteños, según comentó Virgilio Nuñez, director de Cultura del Municipio de San Lorenzo.