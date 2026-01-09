 imagen

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

San Lorenzo desentierra el carnaval este fin de semana

San Lorenzo desentierra el carnaval este fin de semana El desentierro encabezado por la vecina sanlorenceña Sarita Flores- será  mañana sábado desde el mediodía hasta la medianoche.Además del ritual del desentierro, los presentes  podrán disfrutar de espectáculos al aire libre y de la degustación de platos típicos. Con la actividad se abre la agenda de verano para turistas y salteños, según comentó Virgilio Nuñez, director de Cultura del Municipio de San Lorenzo. 

