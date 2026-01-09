Tras la detención de Maduro, Latinoamérica dejó de ser un continente pacifico

“Es muy limitada la información que tenemos, pero como todas las cosas, podría ser bueno y malo a la vez” remarcó

Insistió que Latinoamérica a partir de ahora se convierte en un territorio de conflicto como lo fue en otro momento Medio Oriente

“Geopolíticamente Latinoamérica, de ser una región de paz, ha empezado a transitar un terreno belicoso, un terreno de mucha conflictividad bélica, con presencia de armamentos, con presencia de ejércitos” sostuvo.