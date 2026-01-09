 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:1 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tras la detención de Maduro, Latinoamérica dejó de ser un continente pacifico

El especialista Julio Pizzeti, consultor y analista político señaló por Radio Salta que “la mayor parte de la información con la cual se está tomando decisiones no la tenemos disponible”.

Salta Hoy

09 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

“Es muy limitada la información que tenemos, pero como todas las cosas, podría ser bueno y malo a la vez” remarcó  

Insistió que Latinoamérica a partir de ahora se convierte en un territorio de conflicto como lo fue en otro momento Medio Oriente 

“Geopolíticamente Latinoamérica, de ser una región de paz, ha empezado a transitar un terreno belicoso, un terreno de mucha conflictividad bélica, con presencia de armamentos,  con presencia de ejércitos” sostuvo.

 

AM840

FM96.9

