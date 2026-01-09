Tras la detención de Maduro, Latinoamérica dejó de ser un continente pacifico
El especialista Julio Pizzeti, consultor y analista político señaló por Radio Salta que “la mayor parte de la información con la cual se está tomando decisiones no la tenemos disponible”.
“Es muy limitada la información que tenemos, pero como todas las cosas, podría ser bueno y malo a la vez” remarcó
Insistió que Latinoamérica a partir de ahora se convierte en un territorio de conflicto como lo fue en otro momento Medio Oriente
“Geopolíticamente Latinoamérica, de ser una región de paz, ha empezado a transitar un terreno belicoso, un terreno de mucha conflictividad bélica, con presencia de armamentos, con presencia de ejércitos” sostuvo.