La Policía capturó un yacaré y buscan más ejemplares

La intervención se realizó ayer, luego de la difusión en redes sociales que alertaban sobre la presencia de yacarés en Tres Palmeras, en la zona oeste de la Ciudad.En el lugar, los efectivos realizaron un amplio rastrillaje y lograron la captura de un reptil de aproximadamente 1,20 metros, el cual fue trasladado posteriormente a la Estación de Fauna Autóctona, donde permanecerá bajo resguardo y cuidado. La búsqueda continúa para dar con otros ejemplares. Ante cualquier avistamiento, comunicarse con el Sistema de Emergencias 911.

Mariana Chanampa jefe de programa de biodiversidad  expresó por Radio Salta que se cree que el animal provino de un hogar. “Lamentablemente en Salta se practica mucho el mascotismo” dijo 

“Erróneamente la gente trae a sus casas animales salvajes y luego los libera” generando estos  problemas. 

“Si uno se topa con el yacaré de cerca debe evitar hacer movimiento bruscos”

