Investigan un tiroteo y persecución en barrio El Tribuno
Un violento episodio sacudió este jueves a la zona sur de la ciudad de Salta cuando dos camionetas protagonizaron una persecución con disparos en la intersección de las calles Unión de Catamarca y Diario El Clarín.
Salta Hoy
09 / 01 / 2026
VER GALERÍA
Según testigos, los ocupantes de una camioneta negra dispararon al menos dos veces contra otro vehículo que sería gris o blanco, provocando que este chocara contra un auto estacionado perteneciente a un vecino.
Los agresores huyeron del lugar tras el ataque.
Personal de Criminalística halló vainas servidas y marcas de impacto en el asfalto.
Aunque existe hermetismo policial, se investiga si los involucrados tienen antecedentes. Vecinos sospechan de conflictos vinculados al narcotráfico.