Investigan un tiroteo y persecución en barrio El Tribuno

Según testigos, los ocupantes de una camioneta negra dispararon al menos dos veces contra otro vehículo que sería gris o blanco, provocando que este chocara contra un auto estacionado perteneciente a un vecino.

Los agresores huyeron del lugar tras el ataque.

Personal de Criminalística halló vainas servidas y marcas de impacto en el asfalto.

Aunque existe hermetismo policial, se investiga si los involucrados tienen antecedentes. Vecinos sospechan de conflictos vinculados al narcotráfico.