Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:2 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Investigan un tiroteo y persecución en barrio El Tribuno

Un violento episodio sacudió este jueves a la zona sur de la ciudad de Salta cuando dos camionetas protagonizaron una persecución con disparos en la intersección de las calles Unión de Catamarca y Diario El Clarín.

Salta Hoy

09 / 01 / 2026

 

Según testigos, los ocupantes de una camioneta negra dispararon al menos dos veces contra otro vehículo que sería gris o blanco, provocando que este chocara contra un auto estacionado perteneciente a un vecino.

Los agresores huyeron del lugar tras el ataque.

Personal de Criminalística halló vainas servidas y marcas de impacto en el asfalto.

Aunque existe hermetismo policial, se investiga si los involucrados tienen antecedentes. Vecinos sospechan de conflictos vinculados al narcotráfico.

